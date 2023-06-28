Может спасти жизнь: разбираемся, стоит ли посещать уролога, если ничего не болит

Важность посещения уролога заключается не только в предупреждении и лечении различных заболеваний, но и в раннем выявлении их симптомов. Часто мужчины стесняются обращаться к врачу, однако раннее обнаружение проблем с мочеполовой системой может спасти жизнь.

К урологу рекомендуется обращаться не только при наличии симптомов, но и в профилактических целях. Регулярные посещения позволяют выявлять потенциальные проблемы заболеваний заранее, когда они еще не достигли стадии серьезности.

«Одним из самых распространенных заболеваний, требующих вмешательства специалиста, является аденома предстательной железы. Это доброкачественное образование, которое может привести к нарушению мочеиспускания, боли и дискомфорту. Раннее выявление и лечение аденомы предстательной железы помогает избежать серьезных осложнений, таких как инфекции мочевого пузыря или почек», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-уролог Валентин Седуков.

Профессиональный анализ мочи и других соответствующих исследований помогает выявить вирусные и бактериальные инфекции мочеполовой системы и назначить соответствующее лечение.

Кроме того, уролог может проводить скрининг на наличие онкологических заболеваний, таких как рак предстательной железы или мочевого пузыря. Выявить эти заболевания на самых ранних стадиях – значит иметь шансы на полное излечение.

«Заботы о своем здоровье – это регулярные проверки, которые помогают предотвратить возникновение и развитие многих заболеваний, а также рано выявить их симптомы. Не стоит стесняться и откладывать визит к урологу, ведь это вклад в свое долголетие», – заключил эксперт.

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