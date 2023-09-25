«Человек — тоже животное»: влияет ли депрессия на успешность ЭКО

ЭКО — довольно волнительная процедура, которой нередко предшествуют проблемы и разочарования. В связи с этим многие девушки отваживаются на экстракорпоральное оплодотворение, пребывая не в лучшем моральном состоянии.

О том, влияют ли тревоги и иные негативные ощущения на успешность процедуры, нам рассказали репродуктологи Виктор Владимиров и Валентина Денисова.

«Регуляция репродуктивной системы связана с высшей нервной деятельностью. То есть, стресс и депрессия способны влиять на вероятность наступления беременности. С биологической точки зрения это обосновано, ведь человек — тоже животное. Ему нужен покой для размножения, безопасная ситуация», — подчеркнул Владимиров в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В то же время специалист напомнил, что ЭКО — иной случай, рассматривать который нужно отдельно.

«При ЭКО мы назначаем препараты, которые работают на базовом уровне, а не используем кору, через которую депрессии могли бы влиять на репродукцию. Поэтому моральное состояние женщины не сказывается на шансах оплодотворения. На 90% успешность процедуры ЭКО определяют два параметра: возраст и запас яйцеклеток», — сообщил репродуктолог.

По словам собеседника, депрессия, тревога и стресс могут влиять на ход беременности. Существуют даже исследования, согласно которым моральное состояние матери отражается на питании плода — он может недополучать нужные вещества.

Аналогичное мнение высказала и Денисова, отметив, что тревожность способна снижать шанс естественного оплодотворения, но не ЭКО. Что же касается беременности — ее ход подвержен влиянию настроения женщины и ее волнения.

«Хронический и одномоментный сильный стресс может сказаться на вынашивании плода и его самочувствии, в особенности, если на фоне жизненных проблем случаются преждевременные роды», — предупредила специалист.

Также собеседница добавила, что успешность ЭКО зависит не только от возраста будущей мамы, но и от того, сколько лет ее партнеру. Пока не установлено, какой возраст для мужчины является поздним в плане зачатия детей, но чем старше человек, тем шанс оплодотворения ниже.

Ранее мы рассказывали, как курение лишает россиян возможности иметь детей.