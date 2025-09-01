Недавнее исследование ученых из Медицинского центра ветеранов в Хьюстоне показало, что регулярное потребление молочных продуктов может положительно влиять на состав бактерий в кишечнике. Об этом также сообщил журнал Nutrients.

Исследование из Медицинского центра ветеранов в Хьюстоне показало, что регулярное употребление молочных продуктов может положительно влиять на здоровье кишечника. У 34 участников эксперимента увеличение потребления молока связано с разнообразием микробиоты и ростом полезных бактерий Faecalibacterium и Akkermansia, которые укрепляют слизистый барьер.

При этом высокое потребление сыра сопровождалось снижением количества бактерий Bacteroides и Subdoligranulum. Ученые отметили, что состав микробиоты влияет на иммунитет и риск хронических заболеваний, подчеркивая важность типа и количества молочных продуктов в рационе. Хотя выводы требуют дальнейшего изучения, они указывают на роль молочных продуктов в поддержании здоровья кишечника.

