Чеснок, орехи и не только: названы продукты, защищающие от тромбоза
Диетолог Кондаурова назвала продукты, которые улучшают состояние сердца
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Неправильный образ жизни и нездоровое питание нередко приводят к повышению вязкости крови и тромбозу. Однако от возникновения такого рода проблем можно защититься, употребляя в пищу определенные фрукты и овощи.
Член КДЦ «Диетологи России» Анастасия Кондаурова назвала основные продукты, способные снизить риск возникновения тромбов, а также принести пользу сердечно-сосудистой системе.
«Лук и чеснок — оба этих продукта содержат аллицин, снижающий вязкость крови, а также влияют на уровень холестерина. Тем же эффектом обладает авокадо за счет олеиновой кислоты. Грецкие орехи, миндаль и фисташки, в свою очередь, имеют в составе аргинин, который способствует расширению сосудов. Все эти продукты и элементы предотвращают образование тромбов, а также улучшают состояние сердца и кровеносной системы», — рассказала эксперт.
Подойдет и виноград. Он содержит разнообразные полифенолы — мощные антиоксиданты, помогающие противостоять окислительному процессу, который может спровоцировать воспаление и повреждение сосудов. В нем же присутствуют витамин C и эллаговая кислота. Они способствуют уменьшению риска образования тромбов. Последним же подходящим для упомянутых целей продуктов станет баклажан.
«Баклажаны содержат сразу несколько элементов, действующих нужным образом на здоровье человека. Антоцианы (они и придают баклажанам фиолетовый цвет) имеют антиоксидантные свойства и защищают организм от воспалений, которые тоже способны провоцировать возникновение тромбов», — отметила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».
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