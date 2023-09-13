Чеснок, орехи и не только: названы продукты, защищающие от тромбоза

«Лук и чеснок — оба этих продукта содержат аллицин, снижающий вязкость крови, а также влияют на уровень холестерина. Тем же эффектом обладает авокадо за счет олеиновой кислоты. Грецкие орехи, миндаль и фисташки, в свою очередь, имеют в составе аргинин, который способствует расширению сосудов. Все эти продукты и элементы предотвращают образование тромбов, а также улучшают состояние сердца и кровеносной системы», — рассказала эксперт.