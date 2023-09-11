Забудьте о фастфуде: названы пищевые привычки, постепенно убивающие человека

К вопросам питания необходимо относиться со всей серьезностью. Некоторые пищевые привычки могут вызывать серьезные заболевания, способные привести к летальному исходу.

Как рассказала диетолог Анна Кондаурова, одна из вредных пищевых привычек, постепенно убивающая человека — это употребление фастфуда.

«Эта культура питания включает в себя продукты, которые содержат высокий уровень сахара, соли и насыщенных жиров. Постоянное потребление такой пищи может привести к развитию серьезных заболеваний, таких как ожирение, высокое кровяное давление, сердечно-сосудистые заболевания, диабет и даже рак», — рассказала Кондаурова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Регулярное потребление фастфуда, продолжила собеседница, также может привести к недостатку витаминов, минералов и питательных веществ, что оказывает отрицательное влияние на общее здоровье и иммунную систему.

«Еще одна смертельная пищевая привычка — это употребление алкоголя. Чрезмерная любовь к горячительным напиткам может вызывать цирроз печени, алкогольный гепатит, рак пищеварительной системы, психические расстройства, нарушения работы сердца и другие недуги. Кроме того, пристрастие к спиртному ведет к зависимости, что влияет на качество жизни и в несколько раз увеличивает вероятность появления вышеназванных проблем», — подытожила диетолог.

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