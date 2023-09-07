Чесотка и педикулез: врач из Подмосковья рассказал, как защититься от заразных заболеваний кожи

Заведующий кожно-венерологическим диспансером Московской областной больницы им. Розанова Константин Головченко рассказал о самых часто встречающихся заразных заболеваниях кожи и о том, как их избежать. Слова специалиста приводит пресс-служба Минздрава региона.

Одно из наиболее распространенных заболеваний — это микроспория или стригущий лишай. Им можно заразиться от бродящих и домашних животных, а также при контакте с больным человеком и его личными вещами, пояснил Головченко. Насторожить, отметил он, должны любые высыпания, особенно круглой формы и розового цвета.

Кроме того, нередко в современном мире встречается чесотка. Болезнь проявляется кожным зудом и представляет собой высыпания в виде череды мелких красных пятен. Чесотка очень быстро передается при тесном контакте с больным человеком и его вещами.

Третье место по распространенности среди кожных заболеваний занимает педикулез — заражение вшами.

«Наиболее распространен головной педикулез, многие сталкивались с ним в школьные годы. Заражение происходит по тому же принципу, что и в остальных случаях — при контакте с больным человеком или использовании его вещей: расчесок, головных уборов, резинок для волос», — рассказал Головченко.

Для того, чтобы не заразиться кожными заболеваниями, подчеркнул врач, нужно соблюдать ряд мер профилактики. В частности, не обмениваться личными вещами с другими людьми, соблюдать правила гигиены, стирать и гладить купленные вещи, не контактировать с бродячими животными, проверять своих питомцев у ветеринара, а также делать влажную уборку с дезинфицирующими растворами и вовремя обращаться к дерматовенерологу.

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