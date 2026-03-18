Чихающий коллега может стать ответчиком: юрист объяснила, можно ли отсудить деньги у заразившего сотрудника

Офисные работники и сотрудники любых других коллективов, которые подхватили вирус от чихающего коллеги, теоретически могут отсудить у него компенсацию. Как объяснила юрист Елена Рудакова, российское законодательство позволяет требовать с заразившего не только возмещения материального ущерба (потраченных на лекарства денег и потерянного из-за больничного заработка), но и выплаты за моральные страдания. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По ее словам, тем не менее на практике превратить больного соседа по кубику в ответчика по гражданскому иску — задача сродни детективному расследованию. Главная сложность — доказать, что источником заразы был именно конкретный Петров, а не случайный попутчик в метро или собственная неосторожность. Суды требуют железобетонной доказательной базы, и собрать её нужно заранее.

Юрист добавила, что в ход пойдут любые медицинские документы: заключения врачей, справки, больничные листы, чеки на лекарства и счета из платных клиник. Важно, чтобы все эти бумаги четко фиксировали не только сам факт болезни, но и ее продолжительность, а также прямые расходы истца. Только имея на руках папку с такими подтверждениями, можно пытаться убедить судью, что здоровью нанесен конкретный ущерб, и требовать от нерадивого коллеги возмещения. Правда, даже при успехе дела перспектива испортить отношения в коллективе и потратить нервы на тяжбы часто перевешивает гипотетические выплаты.

