Юрист напомнил о забытом праве: больничный можно взять не только из-за простуды

Руководитель юридической практики сервиса Александр Южалин напомнил работникам о важной социальной гарантии — праве на получение листка нетрудоспособности не только в случае собственной болезни, но и при необходимости ухода за заболевшим членом семьи. Это положение закона часто остается в тени, хотя может существенно помочь в сложной бытовой ситуации, пишет РИА Новости.

Юрист подчеркнул, что право на больничный возникает при необходимости ухода не только за детьми, но и за взрослыми родственниками. В их число входят супруг, родители, бабушки и дедушки. Если заболел ребенок в возрасте до 15 лет, листок нетрудоспособности оформляется на весь период его амбулаторного лечения или на время совместного пребывания с ним в стационаре. Для ухода за ребенком-инвалидом до 18 лет действуют такие же правила.

Когда же помощь требуется взрослому члену семьи, который проходит лечение амбулаторно (то есть дома), больничный лист можно оформить на срок до 7 календарных дней по каждому отдельному случаю заболевания. Это позволяет работнику легально отсутствовать на рабочем месте, не расходуя ежегодный оплачиваемый отпуск и получая при этом социальное пособие за счет средств Фонда социального страхования.

Таким образом, трудовое законодательство предоставляет инструмент для совмещения профессиональных обязанностей и семейных обстоятельств, связанных со здоровьем близких. Знание этих норм помогает грамотно планировать свое время и избегать конфликтов с работодателем, законно оформляя необходимый отпуск по уходу.

