Число алкогольных отравлений в Кемеровской области увеличилось на 10% за год

В Кемеровской области в прошлом году увеличилось на 10% количество алкогольных отравлений по сравнению с годом ранее. Об этом сообщает « Онлайн-журнал Сибдепо ».

Уточняется, что в минувшем году было зафиксировано более 1,1 тыс. случаев отравлений алкогольными напитками.

Добавляется, что наибольшее число отравлений пришлось на обычный алкоголь, их доля составила более 76%.

Отмечается, что свыше 90% отравившихся являются взрослыми людьми.