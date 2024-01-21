Число алкогольных отравлений в Кемеровской области увеличилось на 10% за год
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В Кемеровской области в прошлом году увеличилось на 10% количество алкогольных отравлений по сравнению с годом ранее. Об этом сообщает «Онлайн-журнал Сибдепо».
Уточняется, что в минувшем году было зафиксировано более 1,1 тыс. случаев отравлений алкогольными напитками.
Добавляется, что наибольшее число отравлений пришлось на обычный алкоголь, их доля составила более 76%.
Отмечается, что свыше 90% отравившихся являются взрослыми людьми.