Число бесплатных диагностик в Нижегородской области вырастет в этом году
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Финансирование амбулаторно-поликлинического звена Нижегородской области расширили более чем три миллиарда рублей в текущем году. Об этом сообщает pravda-nn.ru.
Уточняется, что за счет дополнительного финансирования бесплатной диагностики будет больше.
Добавляется, что планируется еще свыше трех тысяч КТ, примерно четыре тысячи эндоскопических диагностик, около шести тысяч биопсий для диагностики онкозаболеваний, а также более 118 тыс. УЗИ сердечно-сосудистой системы.