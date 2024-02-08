Число бесплатных диагностик в Нижегородской области вырастет в этом году

Финансирование амбулаторно-поликлинического звена Нижегородской области расширили более чем три миллиарда рублей в текущем году. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Уточняется, что за счет дополнительного финансирования бесплатной диагностики будет больше.

Добавляется, что планируется еще свыше трех тысяч КТ, примерно четыре тысячи эндоскопических диагностик, около шести тысяч биопсий для диагностики онкозаболеваний, а также более 118 тыс. УЗИ сердечно-сосудистой системы.