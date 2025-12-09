Число россиян с ожирением превысило 25%

Согласно утвержденной президентом России Владимиром Путиным Стратегии развития здравоохранения на период до 2030 года, в стране наблюдается тревожная тенденция: доля взрослого населения с диагнозом «ожирение» достигла 25,5% к 2024 году. Текст указа, закрепляющего этот документ, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В стратегии отмечается положительный сдвиг в структуре питания — увеличение доли белков в рационе на фоне снижения потребления углеводов. Однако эта прогрессивная тенденция нивелируется устойчивыми негативными привычками. Основными причинами роста статистики по ожирению авторы документа называют сохраняющуюся практику нерационального питания и дефицит физической активности среди граждан в возрасте от 19 лет и старше. Эти факторы в совокупности привели к тому, что проблемой лишнего веса сегодня страдает более четверти взрослого населения страны.

Ранее врач Сластен сообщил о том, что чипсы, снеки и переработанное мясо провоцируют переедание.