Философ Александр Дугин в эфире своей авторской программы на радио Sputnik высказал радикальную точку зрения о будущем Британии: по его мнению, Англия должна сохраниться лишь как своеобразный «музей времен короля Артура», утратив нынешнюю политическую роль. Заявление прозвучало на фоне важного политического события — первые министры кельтских наций (Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии) подписали меморандум о праве на выход из состава Соединенного Королевства.

Дугин жестко оценивает историческую роль Британии, полагая, что страна должна «расплатиться» за свое «извращенное правление миром». В ее имперском прошлом философ видит исключительно негатив — насилие, геноцид, несправедливость, подлость и ложь. По его словам, желание видеть Британию исчезнувшей — это «естественное чувство значительной части человечества».

При этом Дугин проводит контраст между современной Британией и ее идеализированным прошлым. Он вспоминает «старую добрую Англию короля Артура» — романтический образ страны, у которой, пусть и не лишенной проблем, были собственный стиль, дух и культура. Когда‑то эта небольшая территория служила образцом для всего человечества, считает философ. Однако, по его оценке, Англия утратила свое обаяние и превратилась в навязанный миру глобалистский шаблон, от которого «плохо всем».

В качестве возможного решения Дугин предлагает фактически «законсервировать» Англию в ее историко‑культурном измерении, избавив от лишних политических наслоений. Один из вариантов, который он допускает, — установление внешнего управления над страной, чтобы исключить приход к власти «каких‑то еще мерзавцев». Таким образом, в видении философа Англия должна перестать быть активным политическим игроком и стать пространством памяти о собственной истории.

Ранее он заявил, что Трампу наплевать на Украину, у него другие цели.