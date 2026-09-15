Тяга к сладкому вечером: врач назвала утреннюю причину

Врач превентивной медицины и специалист по anti-age методикам Анастасия Пантус в интервью радио Sputnik развеяла популярный миф о том, что чашка кофе способна полноценно заменить утренний прием пищи. По словам эксперта, сам по себе кофе не несет вреда — опасность кроется в привычке подменять им завтрак.

По ее словам, утром организм естественным образом переживает физиологический стресс: уровень кортизола повышается, чтобы запустить процессы пробуждения, включить человека в рабочий ритм и мобилизовать энергетические ресурсы. Кофеин дополнительно стимулирует нервную систему, из‑за чего возникает ощущение бодрости. Однако эта бодрость — лишь временный эффект, который не означает, что тело получило нужные питательные вещества и реальный запас энергии. Если начать день только с кофе, а прием пищи отложить на несколько часов, постепенно формируется дефицит энергии — особенно при хаотичном рационе в течение дня.

Эксперт отметила, что последствия такого подхода проявляются ближе к вечеру: организм пытается компенсировать нехватку ресурсов, и аппетит заметно усиливается. В такие моменты особенно тянет на калорийную, быструю еду — сладкое, выпечку, жирные блюда. Это не просто вопрос силы воли: тело буквально требует восполнить то, чего ему не хватило с утра. Важную роль здесь играет белок: его достаточное количество в первой половине дня помогает дольше сохранять чувство сытости и спокойнее контролировать аппетит, в том числе и вечером. Особенно это актуально после 30 лет, когда для организма критически важно поддерживать мышечную массу, избегать резких ограничений и обеспечивать стабильное поступление белка, клетчатки и других нутриентов.

Анастасия Пантус подчеркивает: завтрак не обязательно должен быть сразу после пробуждения, но съесть что‑то полезное утром необходимо. Оптимальный вариант — сочетание белкового продукта с клетчаткой и источником сложных углеводов либо полезных жиров. Например, подойдут яйца с овощами, омлет с зеленью и цельнозерновым хлебом, рыба с авокадо или каша с добавлением белкового компонента. Если вечером регулярно возникает неконтролируемый голод и тяга к сладкому, не стоит винить в этом кофе — лучше проанализировать весь дневной рацион. Ведь то, с чего человек начинает утро, во многом определяет его самочувствие и пищевые привычки на весь оставшийся день.

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