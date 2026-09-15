Пассивное курение и сахар: кардиолог назвала главные риски для сердца

В эфире радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач‑кардиолог и реабилитолог Мария Чайковская обратила внимание на важную проблему: факторы риска для сердца начинают влиять на организм уже в детстве, и во многом они обусловлены привычным образом жизни. По словам специалиста, на здоровье сердца напрямую сказывается то, сколько сахара и простых углеводов мы употребляем и насколько активно двигаемся.

Она уточнила, что при этом негативное воздействие не ограничивается лишь пищевыми привычками: серьезную роль играют и внешние факторы — например, пассивное курение и загрязненный воздух, которые способны нарушать нормальную работу внутренних органов.

Кардиолог подчеркивает, что отношение к собственному здоровью должно быть осознанным. Если в ходе обследований уже выявлена уязвимая зона — скажем, сформировавшаяся атеросклеротическая бляшка, которая потенциально может стать причиной серьезного сердечно‑сосудистого события, — это весомый повод кардинально пересмотреть свои повседневные привычки. Речь идет не о разовых мерах, а о системной корректировке образа жизни, которая способна снизить риски и поддержать здоровье сердца в долгосрочной перспективе.

При этом важно понимать, что не все факторы действуют на людей одинаково: в каждом отдельном случае ведущим может оказаться свой, индивидуальный риск. Именно поэтому нельзя полагаться на общие советы или информацию из интернета — ключевым шагом должно стать обсуждение ситуации с лечащим врачом. Специалист поможет определить, какой именно фактор в конкретном случае требует первоочередного внимания, и предложит адекватные меры профилактики, соответствующие состоянию здоровья пациента.

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