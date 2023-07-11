Чрезмерная физическая нагрузка: девушка чуть не потеряла зрение после того, как вскочила покормить малыша грудью

Потерей зрения едва не обернулся для 27-летней жительницы Раменского ночной подъем к плачущему ребенку. По данным Министерства здравоохранения Московской области, раменские медики вовремя смогли поставить пациентке верный диагноз: у девушки прогрессировало крайне редкое заболевание – ретинопатия Вальсальвы.

Специалисты Раменской больницы столкнулись с этим впервые в своей практике. Но даже не имея опыта в лечении подобных патологий, хирурги избавили молодую женщину от недуга за одну операцию.

На приеме у офтальмолога девушка рассказала, что полностью ослепла на один глаз. И этому обстоятельству предшествовало одно событие, которому женщина первоначально не придала значения. Накануне ночью ее разбудил плач маленького сына. Мать по инерции спрыгнула с постели, перенесла малыша в свою кровать и начала кормить грудным молоком. При этом она отчетливо помнила, что при резком подъеме у нее закружилась голова, а потом зарябило в глазах. Списав это на банальный недосып, женщина спокойно погрузилась в сон, а наутро открыла глаза и поняла, что совсем ничего не видит левым глазом.

«После диагностики стало понятно, что специалисты имеют дело с ретинопатией Вальсальвы – кровотечением сетчатки, которое вызвано внутриглазным давлением, а оно, в свою очередь, с чрезмерной физической нагрузкой», – уточнили в пресс-службе регионального Минздрава.

Заведующий офтальмологическим отделением Павел Швец отметил: для восстановления зрения пациентки было принято решение о проведении лазерной гиалоидотомии.

«Это вмешательство, при котором с помощью лазера мы сформировали микроскопическое отверстие в стекловидном теле глаза, – уточнил Швец. – На следующий день после операции центр сетчатки освободился от крови и зрение девушки улучшилось с 2 до 70%. Впоследствии кровь через созданное лазером отверстие будет опускаться в нижние отделы глаза, где самостоятельно рассосется в течение месяца».

Сейчас у девушки все хорошо, она выписана на амбулаторное лечение. И главная рекомендация – не поднимать тяжести.