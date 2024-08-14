Что делать при отравлении грибами до приезда врачей

В этом году урожай грибов выдался по-настоящему богатым. Опытные любители тихой охоты знают, какие из них можно срезать, как обработать и с чем есть, а новички могут столкнуться с неприятными последствиями. Самое безобидное — отравление. Врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Людмила Сухорукова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что делать при отравлении грибами.