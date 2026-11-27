Не вставая с дивана: как шоколад спасает сосуды при сидячей работе
Врач Спектор: шоколад защищает артерии во время длительного сидения
Фото: [Подмосковье сегодня/Наталия Надточая/Сгенерировано нейросетью]
Врач Тим Спектор раскрыл вкусный способ частично компенсировать последствия малоподвижного образа жизни для здоровья. Об этом сообщает Men’s Health.
По словам специалиста, всего два часа непрерывного сидения могут снизить эластичность кровеносных сосудов. Со временем это повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. При этом растительные соединения, содержащиеся в некоторых продуктах, способны защитить артерии во время длительного сидения.
Спектор отметил, что такие соединения есть в шоколаде с высоким содержанием какао. Кроме того, людям, ведущим малоподвижный образ жизни, принесут пользу ягоды, яблоки и чай. При этом врач подчеркнул, что какао не заменяет физические упражнения: регулярные подъемы, прыжки и прогулки по-прежнему остаются лучшим решением.
Ранее эндокринолог Тананакина перечислила три привычки, вредящие гормонам.