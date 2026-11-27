По словам специалиста, всего два часа непрерывного сидения могут снизить эластичность кровеносных сосудов. Со временем это повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. При этом растительные соединения, содержащиеся в некоторых продуктах, способны защитить артерии во время длительного сидения.

Спектор отметил, что такие соединения есть в шоколаде с высоким содержанием какао. Кроме того, людям, ведущим малоподвижный образ жизни, принесут пользу ягоды, яблоки и чай. При этом врач подчеркнул, что какао не заменяет физические упражнения: регулярные подъемы, прыжки и прогулки по-прежнему остаются лучшим решением.

Ранее эндокринолог Тананакина перечислила три привычки, вредящие гормонам.