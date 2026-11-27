Облачный водопад у статуи Христа-Искупителя в Рио пользователи соцсетей встретили как знак. Под видео Марсиу Амару многие оставляли молитвы и благодарности Христу, и писали, что он скоро грядет.

На Reddit один из пользователей написал, что Он идет в облаках, как и предсказано, и пора собираться, потому что наступает Армагеддон

Явление, как пишет Euronews, объясняется природой: влажный воздух с океана поднимается по склону Корковаду, охлаждается и образует орографические облака, которые стекают по горе. Амару снял сцену на телефон утром 21 ноября из района Санта-Тереза. По его словам, он никогда не видел Корковаду такой, а кадры не созданы нейросетью. Другое видео этого же явления, по данным IBTimes, сняли на дрон.