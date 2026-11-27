Российский региональный турбовинтовой самолет Ил‑114‑300 проходит дополнительные испытания на авиационном заводе в Луховицах — именно там машина была собрана. Сейчас специалисты сосредоточены на проверке поведения воздушного судна при посадке и торможении на мокрой взлетно‑посадочной полосе: это критически важно для безопасной эксплуатации в сложных погодных условиях, сообщил REGIONS.

Программа тестов, согласованная с Минпромторгом России, охватывает сразу несколько сложных сценариев. Помимо обычных посадок, инженеры отрабатывают интенсивное торможение и прерванный взлет — в том числе с имитацией отказа одного из двигателей. Такой подход позволяет оценить, как самолет ведет себя в аварийных и пограничных режимах.

Чтобы результаты испытаний были максимально достоверными, перед каждым тестом инженеры фиксируют ключевые параметры. В частности, измеряют сцепление колес с покрытием и определяют толщину водно‑снежного слоя на полосе. Эти данные помогают точно воспроизвести реальные условия и корректно оценить поведение машины.

Главная цель проверок — подтвердить, что Ил‑114‑300 можно надежно эксплуатировать при неблагоприятной погоде. Ранее самолет уже испытывали в жестких условиях: при экстремальных температурах, в ситуациях обледенения и в Арктике. Такие характеристики особенно важны для региональной авиации, в том числе для маршрутов на Дальнем Востоке, где погодные условия часто бывают суровыми, а инфраструктура аэродромов — ограниченной.

Справочно: Ил‑114‑300 разрабатывается специально для развития регионального авиасообщения. Самолет способен автономно работать с небольших аэродромов, в том числе с короткими взлетно‑посадочными полосами, вне зависимости от уровня их инфраструктуры. Сертификация предусматривает эксплуатацию в широком диапазоне климатических зон — от арктических широт и суровых сибирских территорий до горных районов и регионов с тропическим и жарким климатом. Это делает Ил‑114‑300 универсальным решением для самых разных направлений внутри страны.

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