Злоумышленники начали рассылать в мессенджере сообщения гражданам о фейковых ДТП, где содержится ссылка на «подтверждающее фото» или подробности об аварии. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Перейдя по ней, человек получает вредоносный файл, с его помощью преступники крадут личные данные. Далее мошенники пугают жертву утечкой персональных данных, предлагают «защитить» имущество — перевести деньги на безопасный счет или передать наличные курьеру. В ведомстве отметили, что это обман, и призвали не переходить по ссылкам от незнакомцев.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.