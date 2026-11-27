Американская певица Дженнифер Лопес решила оставить своим детям особенный подарок — концертный фильм The JLO Show. В интервью E! News 57-летняя певица рассказала, что картина запечатлела ее выступления во время резидентства в Caesars Palace в Лас-Вегасе.

Певица надеется, что в будущем ее 18-летние близнецы Макс и Эмма смогут посмотреть фильм и увидеть не только сценический образ матери, но и ее настоящую историю.

Лопес призналась, что хотела сделать картину максимально искренней. По ее задумке, зрители должны увидеть не просто успешную исполнительницу, а человека, который прошел непростой и особенный жизненный путь.

Певица хочет, чтобы дети почувствовали ее «сердце, душу и историю» и поняли: даже после трудностей можно становиться сильнее и находить больше поводов для счастья.

«Я бы хотела, чтобы это было чем-то, что мои дети могли бы посмотреть и сказать: „О, вот какой была мама. Вот какой была бабушка, вот какой была прабабушка“», — сказала Джей Ло.

При этом во время летних гастролей Лопес задумывалась о том, что они могут оказаться для нее последними. Эта мысль заставила артистку особенно внимательно отнестись к подготовке шоу. Она хотела, чтобы выступление в полной мере отражало ее личность, творчество и все, чего ей удалось достичь за годы карьеры.

Ранее Дженнифер Лопес рассказала о реакции сына на ее сценические наряды.