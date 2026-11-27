«День матери — один из самых теплых и трогательных праздников. Мы стремимся сделать так, чтобы визит в центры „Мои Документы“ был не только полезным, но и дарил положительные эмоции. В этом году офисы МФЦ Подмосковья объединили творческие активности для детей с практическими обучающими сессиями для родителей, где просто и доступно разъяснят порядок оформления федеральных и региональных мер социальной поддержки», — отметили в ведомстве.