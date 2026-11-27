В центрах «Мои документы» Подмосковья организовали праздничную программу ко Дню матери
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]
В центрах государственных и муниципальных услуг «Мои документы» Московской области стартовала серия праздничных и просветительских мероприятий, приуроченных ко Дню матери. Жители региона смогут принять участие в творческих мастер-классах, тематических конкурсах, а также посетить специализированные семинары по оформлению мер поддержки. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«День матери — один из самых теплых и трогательных праздников. Мы стремимся сделать так, чтобы визит в центры „Мои Документы“ был не только полезным, но и дарил положительные эмоции. В этом году офисы МФЦ Подмосковья объединили творческие активности для детей с практическими обучающими сессиями для родителей, где просто и доступно разъяснят порядок оформления федеральных и региональных мер социальной поддержки», — отметили в ведомстве.
Праздничные активности организованы для посетителей всех возрастов. Юные гости центров смогут своими руками смастерить подарки для мам, а родители — получить квалифицированную консультационную помощь специалистов по актуальным госуслугам. Так, например, в пятницу, 27 ноября, в Подольске (мкр. Климовск, ул. Заводская, 4Б, начало в 13:00) пройдут мастер-класс «Букет из ладошек», цифровой практикум «Все для мамы — быстро и удобно» и акция «Коробка теплых слов», в Мытищах (ул. Карла Маркса, д. 4, в 15:30) — мастер-класс «Подарок маме». В Люберцах (офисы в г. Люберцы, пгт Малаховка и пгт Октябрьский) состоится изготовление авторских открыток и вручение сладких сувениров.
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