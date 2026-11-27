Лидер партии «Вставай, Франция» и кандидат в президенты Николя Дюпон-Эньян заявил, что европейские лидеры, в частности президент Франции Эммануэль Макрон, саботируют мирные усилия Владимира Путина и Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает радиостанция RTL.

По словам политика, в тот момент, когда Трамп и Путин стремятся заключить мир, именно европейские лидеры препятствуют этому. Дюпон-Эньян высказался так, комментируя информацию о присутствии французских военнослужащих на Украине. По его мнению, Париж продолжает поддерживать конфликт, хотя появляется возможность для мирного урегулирования.

Ранее во Франции разгорелся политический скандал из-за тайного присутствия французских военнослужащих на Украине.