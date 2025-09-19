Что произойдет с сосудами, если есть огурцы каждый день? Ответ врача

По мнению эксперта, взрослому человеку не следует превышать суточную порцию в 300-400 граммов, что эквивалентно одному или двум плодам среднего размера.

Врач пояснила, что пищевая ценность этого популярного овоща заключается в его составе: до 95% структуры занимает вода, а также присутствуют пищевые волокна (клетчатка), незначительное количество витаминов C и K, а также важные микроэлементы — магний и калий.

Особую пользу, как отметила Шафикова, огурцы приносят сердечно-сосудистой системе. Содержащийся в них калий способствует её укреплению, а клетчатка помогает контролировать уровень холестерина в крови и активизирует метаболические процессы, что в целом положительно сказывается на здоровье сосудов.

В то же время медик обратила внимание на важность умеренности. Превышение рекомендованной дневной нормы может спровоцировать такие неприятные последствия, как повышенное газообразование и метеоризм.

Ранее Шафикова сообщила о том, что огурцы помогают регулировать уровень холестерина.