Чуть не лишилась слуха: женщину с огромной опухолью нерва спасли врачи в Подольске

Врачи Подольской больницы прооперировали женщину с редкой опухолью слухового нерва. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

В медицинское учреждение 55-летняя пациентка поступила с жалобами на головную боль, снижение слуха и головокружение. Опухоль медики выявили во время обследования, она была доброкачественной.

Как рассказал заведующий отделением нейрохирургии Михаил Землянский, операцию провели с помощью специального микроскопа и нейрофизиологического мониторинга.

«Мы провели микрохирургическую операцию, во время которой удалили опухоль размером 4,4 на 3 и на 3,5 сантиметра», — рассказал Землянский.

Фото: [ Пресс-служба министерства здравоохранения МО ]

Операция прошла успешно. Сейчас женщина чувствует себя хорошо. Ее выписали на амбулаторное лечение.

В областном Минздраве пояснили, что такая опухоль возникает во внутреннем слуховом проходе. Она распространяется по нерву и сдавливает мозжечок и ствол головного мозга. Данное заболевание может привести к полной потере слуха.

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