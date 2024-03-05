Чуть не лишился ноги: Мытищинские врачи спасли пациента с 20-сантиметровым тромбом в бедре

В отделение сосудистой хирургии Мытищинской больницы поступил тридцатишестилетний мужчина с онемением и острой болью в правой ноге. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

После проведенного обследования врачи диагностировали у него тромбоз на уровне подвздошной и подколенной артерий. Такое состояние грозило пациенту ампутацией конечности, а также летальным исходом. Ситуация осложнялась тем, что ранее пациент уже переносил операцию на артериях, из-за этого его сосуды имели спаечно-рубцовые деформации.

Руководитель Центра спасения конечностей на базе отделения сосудистой хирургии Мытищинской больницы Родион Шилов подчеркнул, что повторная операция всегда имеет более сложный характер, поскольку сосуды уже имеют ряд изменений. Так, было принято решение провести экстренную операцию, выполнили тромбэктомию — удалили большой 20-сантиметровый тромб из подколенной артерии при помощи специального катетера.

А для того, чтобы восстановить кровоток в ноге, также было проведено протезирование ранее реконструированных подвздошных артерий. Операция прошла успешно и заняла более 6 часов. В результате удалось не только спасти пациента от ампутации, но и сохранить ему жизнь. На данный момент мужчина уже прошел реабилитацию и готовится к выписке на амбулаторное лечение по месту жительства.