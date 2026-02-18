«Чувствительная тема». Голикова заявила о переломе тенденции по сокращению количества врачей
Татьяна Голикова назвала самую острую проблему российских больниц
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что нехватка медицинских кадров остается наиболее острой проблемой для системы здравоохранения России.
Выступая на церемонии открытия новых медучреждений в регионах, она подчеркнула, что уровень обеспеченности специалистами сильно различается в зависимости от территории.
«Кадровая проблема... - одна из самых чувствительных в здравоохранении, но географически все субъекты по-разному обеспечены, даже внутри субъекта», - отметила Голикова.
При этом вице-премьер сообщила о позитивном сдвиге: начиная с 2024-2025 годов впервые удалось остановить тенденцию сокращения численности врачей.
Ранее власти Ярославской области сообщили о дефиците врачей и медсестер.