Дачные травмы: остеопат дал пять правил безопасной работы в огороде

Дачный сезон в самом разгаре, и у поликлиник снова выстраиваются очереди из тех, кто переоценил свои силы. Знакомая картина: после ударных выходных на грядках ломит спину, колени становятся «деревянными», а любое движение отзывается прострелом. Врач-невролог и остеопат Александр Евдокимов в интервью « Вечерней Москве » объяснил, как не превратить огородное удовольствие в пытку и избежать самых типичных травм.

По его словам, главная ошибка дачника — накинуться на грядки как в последний раз, чтобы потом неделю отлеживаться. Но после шести часов непрерывной прополки или окучивания организм ответит единственным вопросом: куда бежать лечиться. Евдокимов напоминает прописную, но забытую истину: перед любой физической нагрузкой нужна разминка. Всего несколько минут — подвигать коленями, сделать махи руками и ногами, размяться в стороны. Это кажется глупым, когда на улице жара и надо успеть все, но именно отсутствие разминки превращает следующий день в ад. Второе правило — не работать как одержимый. Шесть часов подряд у одной грядки — это не подвиг, а гарантированный способ обеспечить себе застой крови и одеревеневшие мышцы. Доктор советует схему «40 на 15»: 40 минут работы, потом 10–15 минут перерыва. В перерыве не падать на траву без сил, а ходить, переключаться на другие дела, менять позу. Однообразная деятельность убивает суставы и спину быстрее любой тяжелой, но разнообразной работы.

Медик добавил, что третье правило касается коленей, которые страдают едва ли не больше всего. Наколенники — не блажь, а реальный помощник, снижающий нагрузку. И стул. Многие дачники любят низенькие скамеечки, но врач предупреждает: слишком низкий стул создает острый угол в коленях, и это прямой путь к проблемам. Правильная высота — когда колени сгибаются под углом от 90 до 100 градусов. Идеально, если стул можно подобрать под свой рост, а не мучиться на том, что осталось от бабушки. И последнее, но не по важности — обувь. Резиновые сапоги на плоской подошве или старые кеды без амортизации — злейшие враги позвоночника и суставов. Обувь для огорода должна быть удобной, мягкой, чтобы гасить ударную нагрузку, и нескользящей. Иначе можно не только убить колени, но и банально поскользнуться с серьезной травмой.

По его мнению, всю нагрузку нужно распределять равномерно, особенно если до этого вы месяцами не проявляли физической активности. Два часа работы в день — это норма, выше которой начинается зона риска. Не надо работать от зари до зари. Лучше постепенно входить в режим: в первый день час-полтора, во второй — полтора-два, и так до разумного предела. И тогда дачный сезон принесет урожай, а не больничный лист.

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