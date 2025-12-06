Daily Mail: в злаковых хлопьях содержится опасный «вечный химикат»

В злаковых хлопьях, которые часто употребляют на завтрак, может скрываться опасный «вечный химикат», сообщает Daily Mail, ссылаясь на исследование Pesticide Action Network (PAN) Europe.

Исследования показывают, что трифторуксусная кислота может оказывать вредное воздействие на организм человека. В частности, она влияет на работу дыхательной системы, печени и репродуктивные функции, то бышь грозит бесплодием как у мужчин, так и у женщин.

«Это синтетическое вещество — трифторуксусная кислота (TFA) — продукт распада пестицидов, распыляемых на такие культуры, как пшеница и кукуруза», — говорится в публикации.

В исследовании PAN Europe были изучены 66 зерновых продуктов из различных стран Европейского Союза, включая Ирландию, Грецию, Францию, Италию, Испанию и Германию.

Ученые также исследовали состав хлеба, изготовленного из цельнозерновой и муки высшего сорта, а также макарон, круассанов, муки, панировочных сухарей и печенья. В 54 из 66 протестированных образцов была обнаружена трифторуксусная кислота, со средней концентрацией вещества 78,9 микрограмм на один килограмм.

TFA относится к категории так называемых «вечных химикатов», или PFAS. Эти химические соединения характеризуются высокой устойчивостью к разложению в природных условиях. Научные исследования выявили их связь с рядом заболеваний, включая бесплодие, врожденные дефекты, повышение уровня холестерина и некоторые типы онкологии.