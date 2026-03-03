Данные о младенческой смертности в Тюмени закрыты решением правительства

В Тюменской области официальная статистика показывает снижение младенческой смертности: если в 2023 году было зафиксировано 66 летальных случаев среди детей до года, то в 2024-м — уже 51. Однако узнать более свежие данные не представляется возможным: региональные власти разводят руками и отправляют журналистов в Росстат, а там напоминают о правительственном решении засекретить демографическую статистику, пишет портал «72.ru».

В департаменте здравоохранения Тюменской области пояснили, что собственных данных о количестве умерших малышей у ведомства нет, поэтому комментировать ситуацию они не могут. В Росстате кратко обозначили: информация о демографической обстановке в регионах временно закрыта по решению правительства России.

При этом в ведомстве назвали традиционные причины младенческой смертности: состояния перинатального периода, врожденные пороки развития и глубокая недоношенность. Именно эти факторы составляют основную долю летальных исходов среди новорожденных.

Особый резонанс ситуации придает недавняя трагедия в Новокузнецке, где за новогодние праздники в роддоме № 1 скончались девять младенцев. На фоне этих событий вопрос о доступности данных становится особенно острым. В тюменском департаменте здравоохранения ранее заверяли, что в местных роддомах при росте инфекционных заболеваний оперативно вводятся дополнительные противоэпидемические меры, вплоть до жесткого карантина, а случаев, подобных новокузнецкому, в регионе не зафиксировано.

Врачи напоминают беременным женщинам о важности своевременной постановки на учет — до 13 недель. Первый скрининг, включающий УЗИ и биохимическое исследование, позволяет выявить возможные патологии развития плода на ранних сроках и принять необходимые меры. Эти исследования проводятся по полису ОМС и помогают определить группу риска по развитию пороков.