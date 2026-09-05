Традиции поминовения: в церкви пояснили, что происходит с душой на 9-й и 40-й день

Православным верующим разъяснили, обязательно ли проводить поминки на 9-й и 40-й день после смерти, пишет издание «Кулик» . Похоронные обычаи в Восточной Европе во многом основаны на христианских убеждениях Восточной Православной Церкви, предписывающей ряд ритуалов в первые 40 дней.

В русских православных традициях загробную жизнь называют «иным миром», а Частный Суд — «встречей с Богом». Гроб воспринимается как «новая гостиная», поэтому его снабжают подушками и одеялами. В гроб кладут вещи, которые, по мнению скорбящих, понадобятся в загробной жизни: деньги, еду, личные предметы и символы статуса.

Особое значение для скорбящих имеют 3-й, 9-й и 40-й дни. На третий день душа покидает тело, на девятый — дух, а на сороковой — тело перестает существовать. Важной частью процесса скорби являются поминки в доме семьи умершего.

В первые шесть недель после смерти родственники оставляют кусок хлеба на стакане, наполненном водкой, чтобы почтить память усопшего. Еда и питье остаются нетронутыми. Вопрос о необходимости поминок на 9-й и 40-й день остается на усмотрение верующих — церковь рекомендует, но не требует строгого соблюдения этих традиций.

Ранее сообщалось, что священник высказался о грехе аборта и покаянии.