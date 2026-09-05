Пять лет не обращался к врачам: россиянин вырастил на руке 15-килограммовую опухоль

В Сочи врачи-онкологи удалили у пациента 15-килограммовую опухоль на предплечье. Образование росло в течение пяти лет, однако мужчина обратился за помощью только когда ситуация стала критической, передают «Вести-Сочи» .

Житель Сочи на протяжении пяти лет не обращался к врачам, наблюдая, как опухоль на его руке неестественно увеличивается. Когда новообразование достигло гигантских размеров, мужчина все же решился на обследование.

Онкологи провели сложную операцию, которая длилась около пяти часов. В подобных случаях, по словам медиков, высока вероятность ампутации конечности, однако пациенту повезло — врачам удалось сохранить руку. После вмешательства мужчина прошел курсы лечения и уже вернулся к работе.

Ранее сообщалось, что хирург три часа боролась за пациентку с огромной опухолью.