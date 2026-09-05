«Мусорщики» в крови перестают работать. Отключение рецептора EP2 вернуло мышам молодость

Американские исследователи выявили рецептор, блокировка которого позволяет замедлить возрастные изменения сразу в нескольких органах. Согласно публикации в журнале Science , с годами иммунные клетки теряют способность своевременно удалять «постаревшие» нейтрофилы, что провоцирует хроническое воспаление во всем организме.

Нейтрофилы — самая многочисленная группа иммунных клеток крови. Ежесуточно организм утилизирует около 100 млрд таких телец. Уже через 8–12 часов после выхода в кровоток они утрачивают функциональность, и если их не элиминировать, они начинают повреждать ткани и поддерживать воспалительный процесс, который считается одним из ключевых драйверов старения.

Группа специалистов под руководством Джесси Тан и Катрин Андреассон из Стэнфордской медицинской школы установила, что за очистку организма отвечают тканевые макрофаги, а препятствует их работе рецептор EP2. Эксперименты на мышах показали: после блокировки этого рецептора макрофаги возобновляли эффективное устранение состарившихся нейтрофилов.

Результаты оказались значительными. В процессе естественного старения у грызунов менялся уровень 71 белка в крови, тогда как у особей без рецептора EP2 59 из этих показателей оставались на «молодом» уровне. Иначе говоря, отключение единственного рецептора помогало сохранять органы более молодыми и снижать воспаление по всему телу.

Опыты проводились на мышах в возрасте 23–25 месяцев, что примерно соответствует 60–70 годам у человека. «Состарившиеся нейтрофилы убивают наши ткани. Их своевременное удаление необходимо, чтобы предотвратить хроническое воспаление», — подчеркнули авторы работы. Ученые выражают надежду, что в перспективе воздействие на этот механизм позволит замедлять возрастные заболевания у людей, однако пока речь идет лишь о животных моделях. Обнадеживает и то, что мишенью выступает один-единственный рецептор, а значит, для него теоретически можно разработать высокоселективный препарат

Ранее сообщалось о том, что семаглутид продлил жизнь пожилым мышам.