Даже один бокал опасен: ученые доказали, что безопасной дозы алкоголя не существует

Учёные из Института показателей и оценки здоровья проанализировали данные 843 исследований и пришли к неутешительному выводу: алкоголь способен повышать риск онкологических заболеваний даже в самых малых количествах. Результаты масштабной работы опубликованы в журнале Nature Health.

Исследование охватило десять видов рака, включая злокачественные опухоли молочной железы, пищевода, печени, поджелудочной железы, толстой кишки и простаты. Неблагоприятная связь фиксировалась даже у тех, кто употреблял менее одной стандартной порции спиртного в день. Кроме того, приём алкоголя был сопряжён с повышенной вероятностью цирроза, других хронических заболеваний печени и панкреатита.

Авторы отмечают, что для некоторых сердечно-сосудистых и неврологических патологий картина оказалась не столь однозначной. В отдельных работах малые дозы спиртного ассоциировались с незначительным снижением риска диабета второго типа и деменции, однако с ростом потребления эти потенциальные преимущества сходили на нет, и риск вновь начинал расти.

Исследователи подчёркивают: полученные данные не подтверждают идею о существовании безопасной дозы алкоголя, когда речь заходит о профилактике рака. Они также обратили внимание, что общественность по-прежнему плохо осведомлена о связи спиртного с такими распространёнными заболеваниями, как рак молочной железы и колоректальный рак.