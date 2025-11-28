Деменция и Альцгеймер обойдут: тайна молодого мозга скрыта в мышцах

Развитая мышечная масса и низкий уровень висцерального жира связаны с более молодым биологическим состоянием мозга. Об этом сообщает газета « Известия » со ссылкой на журнал Science Daily, ссылаясь на результаты исследования группы ученых из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе.

По словам руководителя работы, профессора радиологии и неврологии Сайруса Раджи, показатели состава тела могут служить ориентиром для оценки риска нейродегенеративных заболеваний. Он отметил, что люди с выраженной мускулатурой и меньшим количеством скрытого жира демонстрируют более благоприятные МРТ-признаки, указывающие на лучший потенциал сохранения когнитивного здоровья.

Биологический возраст мозга исследователи определяли по структуре, зафиксированной с помощью МРТ. Дополнительно проводились измерения мышечной массы и объемов висцерального жира. Ученые подчеркивают, что уменьшение мышечной ткани и накопление скрытого жира нередко усиливаются с возрастом, что отражается на состоянии мозга.

В исследовании участвовали 1164 взрослых добровольца, среди которых 52% составляли женщины. Средний возраст участников равнялся 55,17 года. Специалисты использовали МРТ и алгоритмы искусственного интеллекта для анализа распределения мышечной и жировой массы, а также прогнозируемого возраста мозга.

Результаты показали, что именно соотношение висцерального жира к мышцам оказывает влияние на биологическое старение мозга. Подкожный жир значимого эффекта не имел. Авторы работы считают, что наращивание мышечной массы и снижение скрытого жира — достижимые цели, которые могут положительно сказаться на состоянии мозга, а МРТ может стать инструментом для оценки эффективности вмешательств.

