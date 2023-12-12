Депрессия и другие заболевания: врач раскрыл, почему некоторые люди просыпаются сразу уставшими

Когда кто-то устает от ежедневной суеты, друзья и родные зачастую советуют ему хорошенько выспаться. Однако случается и так, что человек просыпается сразу с ощущением невероятного переутомления.

О том, почему так происходит, нам рассказал невролог Алексей Борисов, автор медицинского YouTube-канала «Доктор Борисов».

«Самой банальной, но не всегда очевидной причиной пробуждения в уставшем состоянии является относительная или абсолютная нехватка сна. Может, увеличились нагрузки, поэтому сна стало требоваться больше, может, изменился график работы или вы стали спать меньше, но просто этого не заметили. Норма сна варьируется от 4 до 12 часов, так что «стандартные» 8 часов конкретно для вас могут являться нехваткой», — объяснил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Второй причиной, продолжил врач, является астения в рамках депрессивного расстройства.

«Депрессия, если красочно выразиться, отнимает все краски жизни, в том числе и удовлетворение сном. Заподозрить депрессию можно пройдя специальные опросники — шкалы депрессии HADS, Бека. Но лучше сразу же обращаться за помощью к специалисту», — предупредил Борисов.

Также причиной утренней разбитости, по словам невролога, могут быть различные заболевания. К разбитости может приводить анемия, сниженная функция щитовидной железы, почечная и печеночная недостаточность. Заподозрить эти состояния иногда можно, лишь сдав специфические анализы.

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