Депутат Буцкая предупредила об опасности «лотосовых родов»

По словам депутата нижней палаты парламента Татьяны Буцкой, мода на «лотосовые роды» может привести к всплеску летальных случаев как среди малышей, так и среди мам. Об этом сообщает Life.ru.

Она отметила, что такие тренды порождают моду на другие нестандартные виды родов: дома в воде, с частной акушеркой по видеосвязи или с доулой. Подобные эксперименты могут привести к необратимым последствиям, в связи с чем следует меньше обращать внимание на советы звезд и не подражать каждому их шагу.

По мнению парламентария, в действительности может быть так, что на камеру записал так, отвернулся — и сделал по-другому.

Ранее сообщалось, что врачи в Подмосковье спасли новорожденного с заворотом кишечника.