Врачи в Подмосковье спасли новорожденного с заворотом кишечника

В Московский областной центр охраны материнства и детства (МОЦОМД) поступил новорожденный ребенок, у которого при кормлении происходило резкое вздутие живота и постоянное срыгивание. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В ведомстве уточнили, что ребенок ребенок родился недоношенным на 31 неделе, врачи выявили у него «незавершенный поворот кишечника». Они уточнили, что это заболевание может сопровождаться трудностями вскармливания в раннем возрасте или же протекать бессимптомно.

«В нашем случае заболевание скрывалось под маской трудностей вскармливания. Выявить его нам помогла рентгенологическая диагностика. Этот порок развития очень опасен, потому что протекает скрытно — ребенок может нормально есть и даже прибавлять в весе», — рассказала врач-детский хирург Татьяна Шишкина.

По ее словам, мальчику провели операцию через маленький разрез на животе, специалистам удалось восстановить правильное положение и проходимость кишечника. Сейчас пациента уже выписали домой под амбулаторное наблюдение по месту жительства.

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