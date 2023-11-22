Депутат Куринный определил метод наладить работу отечественных травмпунктов

Травмпункты в нашей стране играют важную роль в оказании медпомощи в случае неотложных травм и состояний. Однако есть одна проблема, осложняющая их работу, - это долгие очереди. Зампред комитета нижней палаты парламента по охране здоровья Алексей Куринный предлагает новый взгляд на эту проблему. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, массовое обращение в травмпункты прежде всего связано с сезонностью, когда на улицах образуется гололед.

Парламентарий считает, что основной задачей является перераспределение потоков и перенаправление ряда людей в стационары.

Он уточнил, что из очереди можно пригласить тех, кто нуждается в минимальной медпомощи. Также можно постараться разрулить ситуацию с одним или двумя фармакологами.