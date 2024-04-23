Депутат Нилов планирует внести на рассмотрение Госдумы законопроект о полном запрете вейпов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, согласно которому в стране запрещается продажа и распространение вейпов и жидкостей для них. По словам руководителя Комитета нижней палаты парламента по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова, нашей стране следует равняться на Казахстан в вопросах борьбы с курительными смесями. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он отметил, что казахи запретом на вейпы показали, что думают о своем населении, о его здоровье, о будущем нации, а в России и без того проблемы с алкоголем, демографическая яма.

По мнению парламентария, возраст, в котором дети начинают баловаться никотиновыми «игрушками», снижается ежегодно. И в таких условиях еще ведется поиск компромиссных решений, вроде ухода вейпов с полок магазинов, введения специальной маркировки и запрета на продажу подросткам, однако результатов особых это не приносит.

Он подчеркнул, что практика показывает, что полумеры не принесли должного эффекта, поскольку делается оглядка на выпадающие статьи доходов.