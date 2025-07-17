Депутаты потребовали от Минздрава запретить врачам выписывать рецепты от руки

Врачам в России хотят запретить выписывать рецепты на препараты от руки. С соответствующим обращением к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко обратился депутат Государственной думы РФ Антон Ткачев, пишет Baza.

Поводом для такого предложения стали массовые жалобы россиян на то, что фармацевты не могут разобрать назначения врача и отказывают в выдаче лекарств.

В письме к главе Минздрава Ткачев приводит примеры, когда нечитаемые рецепты приводили к задержкам в лечении или даже к риску назначения неправильного препарата.

Особенно остро, подчеркнул он, проблема стоит для пожилых людей, которые получают назначения от нескольких специалистов и не могут самостоятельно расшифровать записи.

Депутат предложил два решения — либо обязать медиков печатать рецепты на компьютере, либо использовать типовые электронные формы, которые будут распечатываться сразу после заполнения. Это, по его мнению, исключит ошибки и ускорит процесс получения лекарств.

Ранее газета The New York Post (NYP) сообщила, что в Аризоне врач погиб в барокамере, пытаясь спастись от пожара.