Врач сгорел в собственном рабочем кабинете

В американском штате Аризона 43-летний физиотерапевт Уолтер Фокскрофт погиб в пожаре, вспыхнувшем в его собственном кабинете. Об этом сообщает New York Post.

Инцидент произошел в клинике Havasu Health and Hyperbarics, которая специализируется на гипербарической оксигенации — методе лечения, при котором пациенты дышат чистым кислородом в условиях повышенного давления. Именно эта техника, по предварительным данным, и стала причиной катастрофического развития событий.

Пожарные, прибывшие на сигнал, обнаружили обугленное тело врача внутри гипербарической камеры — аппарата, который должен был спасать жизни. Барокамера, предназначенная для кислородной терапии, в условиях пожара превратилась в смертельную ловушку. Полагают, что мужчина пытался спастись от огня. Однако герметичная конструкция и насыщенная кислородом среда создали идеальные условия для мгновенного распространения пламени. Спасатели не успели даже приблизиться к аппарату — огонь расправился с техникой и человеком за считанные минуты.

Следователи пока не установили точную причину возгорания. Основные версии — техническая неисправность оборудования или нарушение правил эксплуатации.

Ранее сообщалось, что умер пожарный, осужденный за халатность в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня».