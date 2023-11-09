Дерматолог Филева назвала наиболее удобную сменную обувь для офиса

В теплом помещении организм автоматически включает режим терморегуляции, это дает возможность защищаться от перегревания. Врач-дерматолог Александра Филева объяснила, что происходит в это время с ногами и почему важно все-таки иметь сменную обувь. Об этом сообщает Life.ru .

По ее словам, в помещении потовые железы начинают активно вырабатывать кислый пот, из-за которого среда внутри обуви также окисляется, создавая благоприятную обстановку для развития патогенных микроорганизмов.

Медик добавила, что также сокращаются защитные свойства кожи на влажных стопах, из-за чего ранки и мозоли на ногах заживают гораздо дольше, поэтому возрастает риск развития грибковой инфекции. От того что ноги сначала потеют, а на улице начинают сразу мерзнуть, возрастает риск развития респираторных инфекций.

По ее мнению, для сменной обуви можно носить туфли или ботинки из натуральной кожи или замши, а также кроссовки.