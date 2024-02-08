Дерматолог Филева перечислила методы сохранения здоровья кожи зимой

В зимний сезон состояние кожи лица и тела ухудшается: от мороза, ветра и центрального отопления она становится сухой и тусклой, могут появиться микротрещинки, высыпания, углубиться морщинки. Врач-дерматолог Александра Филева назвала привычки в макияже и уходе за кожей, которые могут ухудшить данную ситуацию и привести к преждевременному старению кожи. Об этом сообщают « Известия ».

По ее словам, плохо влияет на кожу привычка не умываться и не снимать макияж перед сном, поскольку тональные средства и пыль на них приводят к забиванию пор, что в свою очередь препятствует доступу кислорода и приводит к обезвоживанию кожи.

Медик добавила, что переизбыток ухода также оказывает негативное влияние на кожу: так, это может стать причиной появления аллергии, сыпи, шелушению.

По ее мнению, в зимний сезон необходимо применять наиболее щадящие составы, которые содержат увлажняющие и питательные компоненты, а также использовать кремовые или масляные текстуры.