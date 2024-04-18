Дерматолог Филева перечислила случаи нанесения вреда антибактериальным мылом

Антибактериальное мыло содержит химические вещества, которые уничтожают бактерии или подавляют их рост. В определенных ситуациях его использование оправданно и необходимо. Врач-дерматолог Александра Филева рассказала, какая польза от ежедневного использования такого мыла дома. Об этом сообщает Life.ru .

По ее словам, регулярное применение подобных средств в быту может привести к нарушению нормальной микрофлоры и ухудшить работу естественных защитных механизмов. Микрофлора кожи и слизистых оболочек играет большую роль в поддержании здоровья и защите от инфекций.

Медик отметила, что постоянное использование антибактериальных средств может привести к нарушению баланса между полезными и болезнетворными микроорганизмами. В таком случае естественная защита кожи ослабевает, а микробы переходят к неконтролируемому росту, увеличивая риск инфекционного воспаления.

По ее мнению, также длительное использование антибактериального мыла может способствовать развитию «супербактерий», то есть микроорганизмов, против которых бессильны стандартные антибактериальные препараты. Поэтому для снижения риска инфекций достаточно постоянно мыть руки с обычным мылом и регулярно обрабатывать часто используемые предметы.