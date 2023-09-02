Дерматолог Филева перечислила виды дерматита, которые нельзя лечить самостоятельно

По словам врача-дерматолога Александры Филевой, дерматит, как правило, является целой группа кожных нарушений, которые объединены главным симптомом - воспалением кожи. Об этом сообщает Life.ru .

Она отметила, что причинами воспаления кожи могут быть как стресс, так и аутоиммунные заболевания.

По мнению медика, нередко контактный или аллергический дерматит можно вылечить самостоятельно, то есть следует всего лишь убрать раздражающий фактор.

Она отметила, что при наличии атопического и себорейного дерматитов избавиться сложнее, и в этих случаях необходимо обращаться к врачу.