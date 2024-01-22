Дерматолог Филёва считает, что сосудосуживающие капли способствуют ухудшению отека носа

По словам врача-дерматолога Александры Филевой, сосудосуживающие средства против насморка могут привести к сильному привыканию, грозящему серьезными последствиями. Об этом сообщает Life.ru .

Она добавила, что принцип работы подобных лекарственных средств заключается в сужении кровеносных сосудов в носовых ходах и, следовательно, сокращении кровенаполнения слизистой оболочки носа, что уменьшает отек и нормализует дыхание.

По мнению медика, эти средства не лечат, а только облегчают насморк, что и способствует тому, что люди подсаживаются на капли.

Она подчеркнула, что бесконтрольное использование таких лекарственных средств может привести к повышению артериального давления, одышке, бессоннице, головным болям. Поэтому при очень сухом носе, отсутствии обоняния, жжении в носу и храпе следует обратиться к врачу.