Дерматолог Филева заявила, что никотиносодержащие пастилки могут стать причиной серьезной аллергии

Жительница одного из сел Тамбовской области уже несколько дней борется с жесточайшим приступом аллергии, на фоне которой у нее держится температура и чешется буквально все тело. В последнее время она решила избавиться от курения и стала употреблять никотиносодержащие пастилки известной марки. Врач-дерматолог Александра Филева рассказала, действительно ли содержимое данных пастилок может вызвать аллергические реакции. Об этом сообщает Life.ru .

По ее словам, крапивница и прочие кожные высыпания являются частым побочным эффектом на многие лекарственные препараты, включая и помогающие побороть зависимость от никотина. Так, никотин, как активное вещество, может вызывать побочные реакции, включая аллергические. Также в составе этих пастилок входят многочисленные вспомогательные вещества, любое из которых также может быть потенциальным аллергеном.

Медик добавила, что аллергическая крапивница характеризуется быстрым появлением зудящих волдырей на коже, которые могут сопровождаться отеком и покраснением. Чаще всего подобная реакция развивается сразу после начала применения препарата, тем не менее в редких случаях может спонтанно появиться и в середине курса лечения. При обнаружении подобных симптомов следует обратиться к врачу.