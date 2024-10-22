Дерматолог Иванов назвал ежедневный срок ношения резиновых сапог

В настоящее время резиновые сапоги носят не только рыбаки и охотники, а также и обычные люди в повседневной жизни, особенно в слякоть. По словам врача-дерматолога Романа Иванова, резиновая обувь не дает возможности ногам дышать, создавая тем самым парниковый эффект, в итоге чего влага накапливается внутри сапог. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что также такая обувь увеличивает нагрузку на опорно-двигательный аппарат, поскольку не у всех моделей резиновых сапог физиологичная форма подошвы и хотя бы небольшой — примерно 2 см — каблук, что в итоге может привести к плоскостопию, деформации суставов стопы, образованию мозолей и ряду других ортопедических заболеваний.

По мнению медика, ношение резиновых сапог в холодную погоду грозит переохлаждением ног, потому как их подошва не рассчитана на минусовые температуры. Частые промерзания нижних конечностей могут спровоцировать цистит или пиелонефрит.

Он отметил, что не стоит забывать и о повышенном риске травм: подошва резиновых сапог становится скользкой на морозе, что увеличивает вероятность падений.

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