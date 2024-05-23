Дерматолог Ковалева перечислила последствия использования микропластика для здоровья

Мужская фертильность снижается на протяжении десятилетий, и, согласно исследованиям, виновником этого является загрязнение окружающей среды, а именно наличие микропластика в ней. По словам врача-дерматолога Светланы Ковалевой, микропластик наносит колоссальный урон всем органам и системам. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

Она добавила, что пять лет назад производство пластика в мире почти достигло 370 млн тонн, в то время как долговечность и переработка пластмасс ограничены, что приводит к накоплению пластика в окружающей среде. Со временем этот материал распадается на фрагменты различных размеров и форм, и его следы можно найти практически везде в окружающей среде.

По мнению медика, токсические эффекты микропластика имеют весьма разнообразное проявление. Прежде всего это окислительный стресс и формирование хронического воспаления впоследствии, нарушаются метаболизм и иммунные реакции, возникает дисфункция кишечника, затрудняется работа мозга и прочее.

Она отметила, что важно не только свести к минимуму, а вовсе исключить использование пластиковой посуды, пластиковых протезов, бумажных стаканов, металлических консервных банок, одноразовых пакетиков чая, бахил и упаковочных пакетов с целью прекращения избыточного поступления микропластика в организм. Таким образом, вред, причиняемый человеку от этого элемента, достаточно колоссальный. Поэтому следует не приобретать питьевую воду в пластиковых упаковках, а создавать себе полезную воду в ионизаторах и наливать в многоразовые бутылки, наливать кофе в чашку и чай заваривать листовой.